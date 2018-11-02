Минтранс проверит "Победу" из-за отмены рейсов в Тбилиси

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Росавиация может провести проверку лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из-за отмены запланированных перевозчиком рейсов в Тбилиси, сообщил РИА Новости представитель Минтранса.

"Минтранс планирует дать поручение Росавиации провести внеплановую проверку авиакомпании "Победа" на предмет соответствия лицензионным требованиям с целью предотвращения нарушений прав пассажиров, которые допустила "Победа", заведомо продавая билеты на непредусмотренные международными соглашениями рейсы", — сказал представитель ведомства.

Лоукостер 26 октября заявил, что вынужден отменить запланированные рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми на период по 1 ноября 2018 года в связи с отказом грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты по маршрутам, на которых "Победа" является назначенным перевозчиком от имени РФ.

В Агентстве гражданской авиации Грузии РИА Новости в прошлую субботу поясняли, ссылаясь на акт, оформленный авиавластями двух стран, что с 10 июня 2016 года допускается осуществление рейсов по так называемому принципу "треугольник" в случае, если в данной схеме не фигурируют Тбилиси и Москва. Принцип "треугольник" разрешает авиакомпании делать транзитную остановку на территории партнерской страны и затем лететь в финальный аэропорт назначения. Позже Агентство гражданской авиации Грузии скорректировало свое заявление, исключив из него упоминание Москвы.

Между тем 31 октября "Победа" заявила, что выполнит в полном объеме все рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, запланированные со 2 ноября 2018 года. Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам, на которых "Победа" является назначенным авиаперевозчиком от имени РФ, уточнял авиаперевозчик.