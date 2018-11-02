Посол России в Испании посоветовал туристам ездить не только на пляжи

МАДРИД, 2 ноя — РИА Новости. Испания может предложить российским туристам гораздо больше, чем хорошие пляжи и море. Посол России в этой стране Юрий Корчагин в интервью РИА Новости рекомендовал россиянам рассматривать и другие интересные направления, в частности, ее столицу Мадрид, а также север страны.
"Здесь есть, что посмотреть. Я бы рекомендовал россиянам кроме пляжа и моря посещать Мадрид, здесь расположены три музея с мировым именем, множество архитектурных достопримечательностей. Тем более что есть прямые рейсы", — сказал Корчагин.
Среди других, пока не столь популярных среди россиян направлений, он назвал Галисию и Страну Басков на севере и Андалусию на юге.
"Конечно, есть и другие интересные места, на севере — Галисия, Страна Басков, на юге — Андалусия с замечательной Севильей. Причем в Андалусию есть прямой рейс до Малаги, откуда можно добраться до Севильи, Кордобы, Гранады, других прекрасных мест этого региона", — сказал посол.
По его словам, в этом году Испанию могут посетить 1,2 миллиона туристов из России.
Испания — вторая страна в мире после Франции по числу туристических прибытий. В 2017 году она установила очередной рекорд по числу туристов, посетивших эту страну — 82 миллиона. Это почти на 9% больше, чем в 2016 году, когда страну посетили 75,6 миллиона человек. С января по август 2018 года в Испании побывали 57,3 миллиона туристов.
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