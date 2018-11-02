Алтайский край представит туристический потенциал на форуме в Казахстане

БАРНАУЛ, 2 ноя — РИА Новости. Делегация Алтайского края представит туристско-рекреационный потенциал региона на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Петропавловске 8-9 ноября, сообщили РИА Новости в региональном управлении по внешним связям, туризму и курортному делу.

Делегация Алтайского края продемонстрирует участникам и гостям экспозицию о туристических продуктах региона. Также представители краевого правительства подпишут на форуме документы о сотрудничестве, которые помогут расширить межрегиональные и международные связи региона, подчеркнули в управлении.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года. Главная тема форума в 2018 году — новые подходы и тенденции в развитии туризма обеих стран.

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