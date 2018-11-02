Россияне признались, что за рубежом водят автомобиль аккуратнее, чем дома

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. 62% путешественников, имеющих опыт аренды авто за рубежом, признались, что водили автомобиль аккуратнее, чем дома, сообщает OneTwoTrip.

По результатам опроса выяснилось, что самым популярным фактором, влияющим на стиль вождения, стали высокие штрафы. Второй причиной стала боязнь контактировать с полицией чужой страны. Третьей — нежелание платить франшизу в случае повреждения арендуемого автомобиля.

Интересны и ответы на вопрос относительно общей культуры вождения в других странах. Так, 58% респондентов оценили ее уровень как более высокий, чем в РФ. 22%, наоборот, отметили, что российские водители дисциплинированнее зарубежных. 20% посчитали, что и в России, и за границей автолюбители ведут себя одинаково.

Мнения по поводу качества дорог оказались более полярными. 66% путешественников сказали, что за границей дороги лучше российских. 29% не нашли разницы. А еще 5% арендовали авто в таких странах, которые уступают России по уровню дорожной инфраструктуры.