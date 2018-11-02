В Израиле при заселении в отель теперь надо предъявлять вкладыш-контроль

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российским туристам при заселении в отели Израиля теперь необходимо обязательно предоставлять вкладыш-контроль B2, который они получают при въезде в страну. Этот документ освобождает их от уплаты НДС при размещении в гостиницах, сообщает АТОР.
По информации туроператоров, с 25 октября отели Израиля ввели обязательное предъявление вкладыша-контроля B2 при заселении. Если такой документ не предоставлен, то отель будет вправе выставить оплату НДС в размере 17%.
Как подчеркивают представители одного из крупных туроператоров, до 25 октября российские туристы также не платили НДС. Но если раньше отель мог не запросить документ у туриста, то сейчас его предъявление обязательно.
"Этот документ является подтверждением того, что гость страны является именно туристом. Также этот вкладыш может пригодиться и по окончании поездки для подтверждения истории путешествий", – сообщили представители Минтуризма Израиля.
Вкладыш-контроль необходимо хранить как в течение поездки, так и после ее завершения.
Также эксперты обращают отдельное внимание на то, что турист не должен оставлять вкладыш-контроль B2 в отеле, если у него заказано сразу несколько гостиниц, поскольку каждая из них запросит этот документ.
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