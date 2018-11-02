В Крыму открывается гастрономический фестиваль "#Ноябрьфест"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Второй гастрономический и винный фестиваль #Ноябрьфест пройдет в Крыму со 2 по 4 ноября, 15 винодельческих хозяйств полуострова представят посетителям свою продукцию и проведут бесплатные дегустации, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

Торжественное открытие фестиваля состоится в субботу, 3 ноября, в 12.00 мск.

"15 винодельческих хозяйств Крыма открывают свои двери для бесплатных дегустаций. Для того, чтобы принять участие, нужно просто зарегистрироваться на сайте ноябрьфесткрым.рф, получить на почту флайер, сфотографировать его – это является пропуском на все мероприятия. В том числе и на открытие фестиваля, которое пройдет на территории отеля "Мрия-резорт". Все начнется в 12.00 3 ноября. Здесь будет музыкальная программа, джазовый коллектив, будет гастрономическая битва шеф-поваров, будет много интересного. Но сам фестиваль пройдет со 2 по 4 ноября – это винные дни в Крыму", — сказал журналистам министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

На церемонии открытия перед посетителями выступит прима лирического сопрано Мариинского театра, победительница международных и всероссийских конкурсов Мария Баянкина. Аккомпанировать певице будет ведущий пианист Мариинского театра Анатолий Кузнецов.

Список винодельческих хозяйств и гастрономических заведений полуострова, которые стали партнерами фестиваля, доступен на официальном сайте мероприятия. Первый фестиваль "Ноябрьфест" в 2017 году посетило более 4 тысяч крымчан и гостей полуострова, он завоевал премию как лучшее гастрономическое событие в области событийного туризма Российской Федерации. В 2017 году Крым стал лидером среди регионов России по бронированию отдыха на День народного единства, эта тенденция сохраняется и в нынешнем году.