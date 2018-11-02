Заброшенный пароход в Британии станет местом "зомби-апокалипсиса"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Заброшенный пассажирский пароход на северо-востоке Уэльса превратится в неожиданную туристическую достопримечательность — место "зомби-апокалипсиса", сообщает Daily Mail.
Судно "Герцог Ланкастер" уже примерно 30 лет лежит в устье реки Ди на северо-востоке Уэльса, а с января оно станет местом для апокалиптической игры с зомби и учеными.
Компания, которая займется реализацией проекта, обещает "захватывающее театральное шоу" и "реалистичные эффекты". Гостям придется исследовать каюты, машинные отделения, капитанскую палубу, бары и рестораны в надежде обнаружить источник вируса, но нигде не будет безопасно.
Судно было построено в 1956 году на верфи в Белфасте, там же, где был изготовлен "Титаник". Сначала "Герцог Ланкастер" работал как пассажирский пароход и иногда — как круизный лайнер, был автомобильным паромом и спасательным судном.
Затем предприниматель Джон Роули переправил его на нынешнее место — рядом с доками во Флинтшире. Бизнесмен превратил пароход в развлекательный комплекс Fun Fun с кафе, барами и рестораном.
В середине восьмидесятых корабль вновь опустел. В 2012 его попытались превратить в художественную галерею под открытым небом, а теперь на горизонте "нарисовались" зомби.
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