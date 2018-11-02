В Японии продавец билетов в парк пускал туристов бесплатно из-за стеснения

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Японии продавец билетов впустил в парк бесплатно около 125 тысяч туристов потому, что стеснялся просить плату, сообщает Daily Mail.
Плата за вход в национальный парк Синдзюку-геэн, расположенный в Токио, составляет 200 иен, но и эту сумму мужчина не мог просить у посетителей – иностранцев, с которыми он стеснялся разговаривать. Всего за два с половиной года его работы парк потерял около 25 миллионов иен.
Не смотря на то, что денег с иностранцев продавец не брал, он все равно выдавал им билеты – ведь для входа посетителям необходимо приложить специальный QR-код к считывающему устройству.
Скромный сотрудник, похоже, просил своего коллегу, отвечающего за обработку данных, списывать билеты для того, чтобы избежать несоответствия между зарегистрированным и фактическим доходом. Руководство узнало о ситуации только после заявления других сотрудников, заметивших странное поведение мужчины.
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