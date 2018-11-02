В Замбии найден огромный изумруд весом больше одного килограмма

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Драгоценный камень весом больше пяти с половиной тысяч карат оценивается на сумму примерно в 170 миллионов рублей, сообщает Daily Mail.

Находку обнаружили геолог Дебаприя Ракшит и шахтер Ричард Капета в шахте, принадлежащей британской компании. Камень было решено назвать Инкаламу, что означает лев.

"Инкаламу отличается богатым цветом и уникальной прозрачностью, что делает его уникальным среди изумрудов", — заявила специалист по драгоценным камням Елена Басалья.

Уже в следующем месяце камень выставят на аукционе в Сингапуре.