Эксперты выяснили, чем и где болеют россияне в путешествиях

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Таиланде и Болгарии туристы наиболее часто обращаются за медпомощью, сообщает АТОР со ссылкой на данные страховой компании, клиентами которой летом являлись более 3 000 000 туристов.
По общему количеству произошедших за летний период страховых случаев Турция занимает верхнюю строчку – 27 000 обращений (или почти 200 случаев в сутки). Однако частота страховых случаев (соотношение числа обратившихся за помощью к врачам и числа застрахованных) здесь невысока, если учитывать объем купленных в эту страну полисов – в среднем к врачам этим летом обратились всего 1,3% застрахованных туристов в Турции.
Странами с наиболее высокой частотой обращений российских туристов за медицинской помощью в летнем сезоне 2018 оказались Таиланд и Болгария – в среднем 4% застрахованным российским туристам, приехавших в эти страны, потребовалась медицинская помощь. Странами с самой низкой долей обратившихся за медпомощью от числа застрахованных стали Доминиканская Республика и Тунис.
Из наиболее частых страховых случаев с россиянами в Таиланде можно выделить отравления, травмы и сердечно-сосудистые заболевания. Для Болгарии характерны страховые случаи с детьми – в основном это ОРЗ/ОРВИ и отравления.
В Италии, Испании, Греции и на Кипре российские туристы часто обращаются к врачам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ушибами и переломами.
Самый большой процент обращений, связанных с травмами в результате ДТП, – во Вьетнаме. В этой стране очень специфичное отношение к правилам дорожного движения. Также во Вьетнаме можно отметить большое количество заболеваний лихорадкой Денге.
В Турции за летний период 2018 года было зафиксировано достаточно много случаев сердечно-сосудистых заболеваний.
Самым же дорогим страховым случаем не только этого лета, но и всего 2018 года, стал случай в Германии. Тогда расходы по оказанию медицинской помощи и транспортировке составили 100 тысяч евро (7,9 миллиона рублей).
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