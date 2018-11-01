МОСКВА/АММАН, 1 ноя — РИА Новости. Министр туризма и древностей Иордании Лина Аннаб заявила, что подала в отставку после инцидента с затоплением экскурсионного автобуса со школьниками в районе Мертвого моря, в результате чего погиб 21 человек.

Ранее телеканал Jo24 сообщил, что поисково-спасательные отряды гражданской обороны Иордании завершили операцию в районе Мертвого моря, где мощные селевые потоки после ливней снесли мост и унесли автобус со школьниками. Всего спасены 35 человек, обнаружено 21 тело.

"В свете общего политического климата и болезненной обстановки, через которую проходила и проходит наша любимая родина, я сегодня подала заявление об отставке с должности министра туризма и древностей в уважаемом правительстве премьер-министру для принятия мер, которые его правительство считает подходящими", — написала Аннаб в Twitter. Иорданский депутат Халиль Аттыя сообщил РИА Новости, что министр образования королевства Азми Музафаза также подал в отставку в связи с инцидентом.

Проливные дожди обрушились в четверг, 25 октября, на Ливан, Сирию и Иорданию. В результате удара стихии обрушился мост в районе низины Агвар, что привело к затоплению экскурсионного автобуса со школьниками.

Официальный представитель правительства Иордании заявила, что организовавшая экскурсию школа нарушила правила безопасности поездки и получала разрешение на экскурсию в другой район, а не к Мертвому морю. Власти начали расследование инцидента. Министр образования королевства Азми Мухафаза в субботу наложил запрет на все школьные экскурсии до дальнейшего извещения, даже если разрешение на них уже было получено.