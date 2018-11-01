Трехмиллионным гостем Казани станет москвичка

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Казани определили трехмиллионного туриста – им оказалась москвичка Дарья Чепур, которая приедет в город 9 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

Дарья уже была в столице Татарстана минувшим летом, но не успела увидеть все достопримечательности.

Для юбилейного гостя подготовили интересную двухдневную программу – Дарья Чепур сможет увидеть Казань с воздуха, с воды, а также прогуляется по самым известным туристическим объектам города.

Имя победителя акции "Стань трехмиллионным туристом Казани" выбрали сегодня с помощью лототрона. Об этом рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Всего в акции, посвященной знаковому для туристической отрасли Казани событию, приняли участие 316 человек из 94 городов, которые отправляли свои анкеты на специально созданный сайт с 1 по 29 октября. В качестве подтверждения того, что гость планирует побывать в Казани в первых числах ноября, необходимо было прикрепить фото билета до столицы Татарстана.

Дарья Санникова также описала портрет среднестатистического туриста в Казани. Как оказалось, чаще всего город посещают девушки в возрасте от 25 до 35 лет. При этом порядка 60% туристов посещают город впервые, а около 43% — второй раз. Основная активность приходится на лето.

Среди источников информации, из которых узнают о Казани, в числе первых значится "сарафанное радио" — общение с друзьями, родственниками и коллегами.