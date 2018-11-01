Китайская Sichuan Airlines запустила авиарейс Тайюань - Чэнду - Петербург

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Китайская авиакомпания Sichuan Airlines запустила в среду авиарейс Тайюань (столица северной провинции Шаньси) — Чэнду (столица южной провинции Сычуань) — Санкт-Петербург, сообщает China News.

Рейс, который станет постоянным, будет выполняться самолетами A330.

Как объяснили в авиакомпании, 2018-2019 годы объявлены годами регионального сотрудничества между Россией и Китаем, поэтому Sichuan Airlines надеется, что новый маршрут поможет углублению инвестиционного сотрудничества, расширению культурных обменов и торгово-экономических контактов провинции Шаньси с Россией.

В настоящий момент Sichuan Airlines выполняет рейсы из Чэнду в Москву ("Шереметьево") и Петербург, а также рейс Харбин (столица северной провинции Хэйлунцзян) — Владивосток. Sichuan Airlines — региональная авиакомпания со штаб-квартирой в Чэнду, ее флот насчитывает более 100 воздушных судов, как дальнемагистральных, так и среднемагистральных.

Ранее представитель перевозчика Хао Чжэн заявил журналистам, что Sichuan Airlines ведет переговоры с Росавиацией о расширении направлений и частоты рейсов в Россию и рассматривает открытие маршрута Чэнду — Иркутск.