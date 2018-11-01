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Где провести ноябрьские праздники? Пять бюджетных направлений
09:0001.11.2018
(обновлено:09:28 01.11.2018)
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Девушка в Амстердаме
© Depositphotos / massonforstock

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Олеся Печенкина. В этом году ноябрьские праздники продлятся три дня, и у российских путешественников есть возможность устроить себе мини-каникулы. Где провести долгий уик-энд с пользой и получить приятные впечатления — в материале РИА Новости.

Амстердам, Нидерланды

Город велосипедов и тюльпанов — Амстердам — прекрасен в ноябре. Билеты на самолет обойдутся минимум в 15 тысяч рублей туда-обратно, время в пути — не более трех с половиной часов. Выгоднее лететь самому, без туроператоров, так как сейчас цены туров начинаются от 42 000 рублей.

Погода в Амстердаме — непредсказуемая, меняется каждый час. Но с собой точно лучше взять побольше теплых вещей: температура воздуха в это время редко превышает десять градусов по Цельсию.

Рынок Хан эль-Халили в Каире
© AFP 2018 / Fethi Belaid
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За три дня вполне реально полностью погрузиться в атмосферу города. Для этого достаточно взять напрокат велосипед — лучше старый: дорогой могут просто украсть, когда вы отвлечетесь на ассортимент ближайшего кофешопа. Поэтому, кстати, голландцы чаще выбирают дешевые и непримечательные велосипеды: их можно без опаски оставить на улице.

Если самому сложно продумать маршрут, обращайтесь в агентство и присоединяйтесь к велоэкскурсии. Но прежде стоит заехать на улицу Leidseplein и как следует подкрепиться фирменными голландскими блюдами. Гордость страны — сыры: Гауда, Эдам, Мааздам. Ну и поскольку Голландия — морская держава, тут следует отведать и устриц, и угря, и знаменитую голландскую сельдь. Деликатесом считается молодая селедка (ее ловят весной), а в ноябре можно попробовать харинг (haring) — это малосольная сельдь.

В Амстердаме несколько десятков музеев, как классических, так и современных интерактивных. Загляните в музей Рембрандта, Ван Гога и Рейксмузеум (одна из лучших художественных галерей в Европе).

Открыты также музеи гашиша, эротики, а в музее Хайнекен вас ждет дегустация пива.

Ну и улица красных фонарей: как минимум, здесь вы прикупите пикантных сувениров. Главное, не нарушать основное правило — в этом квартале нельзя фотографировать.

Ереван, Армения

Билеты на самолет — 15 тысяч, время в пути — три часа, виза не требуется. У туроператоров цены начинаются от 12 000 рублей.

Вид с воздуха на Астану
© AFP 2018 / Stanislav Filippov
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Ереван — не особенно крупный город, но лучше все-таки снять квартиру или отель в центре, чтобы сэкономить время. Центр — район вокруг площади Республики. Трапециевидная площадь считается символом Еревана, ее украшают поющие фонтаны. Здесь же при желании можно приобрести экскурсии в другие города Армении.

Если от площади взять курс на юго-восток, попадете на блошиный рынок. Больше всего продавцов там бывает по выходным.

Гранаты на прилавке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прогуляйтесь дальше по парку Вернисаж — и увидите самую большую церковь в Ереване — собор Святого Григория Просветителя.

Хотите посвятить день шопингу — отправляйтесь на Северный проспект: эта пешеходная улица с множеством бутиков и кафе в конце концов приведет вас на площадь Свободы, к Лебединому озеру и Армянскому театру оперы и балета.

Для любителей коньяка организуются экскурсии с дегустациями на заводы "Арарат" и "Ной".

Берлин, Германия

Билеты в столицу Германии на ноябрьские праздники обойдутся в 16 тысяч рублей. Турфирмы предлагают поездки примерно по той же цене.

В начале ноября в Берлине довольно тепло — около 15 градусов. В это время здесь проходят сразу несколько традиционных музыкальных фестивалей: Jazz Festival Berlin, BerMuDa и Worldtronics.

Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Обязательно стоит заглянуть в Берлинский зоопарк: жирафы, львы, медведи, слоны и панды живут там не в клетках, а в естественной среде. Интересно посмотреть и на трехэтажный аквариум.

Нельзя побывать в немецкой столице и не увидеть Бранденбургские ворота, Рейхстаг и замок Шарлоттенбург. Среди музеев выделяются Пергамон, музей Боде, центр Берлин-Далем и Академия искусств.

За шопингом идите на улицы Wilmersdorfer или Курфюрстендамм.

Хельсинки, Финляндия

Для москвичей авиабилеты в обе стороны — 11 тысяч рублей, лететь всего два часа. Жителям Санкт-Петербурга добираться и того меньше.

Целесообразнее организовать отдых самостоятельно: снять квартиру на соответствующем ресурсе, купить билеты (и лучше поспешить  — цена растет с каждым днем).

Оливковое масло
CC0 / stevepb / Оливковое масло
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В Хельсинки советуем неспешно прогуляться по уютному бульвару Эспланда, а потом заглянуть в кафе Engel и насладиться ароматным кофе с корвапуусти (местные булочки с корицей и кардамоном). Ближе к вечеру отправляйтесь с друзьями в один из самых ярких и необычных ночных клубов города — Kaarle XII. Его средневековые интерьеры и оригинальное освещение наверняка не оставят вас равнодушными.

А закончить выходные можно походом в знаменитую финскую сауну. Среди самых популярных — Kotiharjun и Kaurilan.

Прага, Чехия

Прага хороша в любое время года. Билеты из Москвы — 16 тысяч рублей, лететь 2,5 часа. У туроператоров много выгодных предложений, на ноябрьские праздники — от 18 тысяч.

Собор святого Вита в Пражском граде
© РИА Новости / Стрингер
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На ноябрьские праздники Прага обогнала по популярности российские столицы

Туристов уже не очень много, но погода все еще комфортная — 15-18 градусов, без дождей. Из обязательных к осмотру достопримечательностей — Карлов мост и Пражский град со знаменитым собором Святого Вита.

По случаю столетия независимости республики весь ноябрь в Праге в Муниципальном доме открыта выставка Альфонса Мухи "Славянская эпопея".

В уникальной экспозиции — 20 больших полотен художника-модерниста, посвященных истории славянских народов, в том числе чешского.

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