Сказочный край. Забыть о городской суете в Адыгее

В Республике Адыгея существует множество баз отдыха, санаториев, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. Этот край славится своим благоприятным климатом (солнце светит больше 200 дней в году) и потрясающими пейзажами (большую часть территории занимают горы и озера).
Если хотите порадовать друзей и родственников особенными сувенирами, то обязательно приобретите в Майкопе кавказскую папаху, изделия из муранского и богемского стекла и, разумеется, знаменитый сыр. Еще Адыгея славится каштановым медом: местные убеждены, что он лечит многие болезни.
Добраться до Адыгеи можно либо на самолете через краснодарский аэропорт, либо на поезде через Майкоп или Белореченск. Однако, комфортнее всего будет путешествовать по республике на автомобиле.
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