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Сказочный край. Забыть о городской суете в Адыгее
(обновлено: 20:22 01.11.2018)
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В Республике Адыгея существует множество баз отдыха, санаториев, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. Этот край славится своим благоприятным климатом (солнце светит больше 200 дней в году) и потрясающими пейзажами (большую часть территории занимают горы и озера).

Если хотите порадовать друзей и родственников особенными сувенирами, то обязательно приобретите в Майкопе кавказскую папаху, изделия из муранского и богемского стекла и, разумеется, знаменитый сыр. Еще Адыгея славится каштановым медом: местные убеждены, что он лечит многие болезни.

Добраться до Адыгеи можно либо на самолете через краснодарский аэропорт, либо на поезде через Майкоп или Белореченск. Однако, комфортнее всего будет путешествовать по республике на автомобиле.

Железнодорожный мост через реку Белая в Республике Адыгея
Вид на Лагонакское нагорье в Республике Адыгея
Коровы пасутся на пастбище в Республике Адыгея
Виды природы Республики Адыгея
Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея
Виды природы Республики Адыгея
Виды природы Республики Адыгея
Автодорога Даховская-плато Лаго-Наки в Республике Адыгея
Виды природы Республики Адыгея
Цапли на реке Псекупс в Республике Адыгея
Виды природы Республики Адыгея
Виды природы Республики Адыгея
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСамая большая река республики. Туристы любят заниматься здесь рафтингом.Железнодорожный мост через реку Белая в Республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Самая большая река республики. Туристы любят заниматься здесь рафтингом.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУникальный природный комплекс манит туристов со всего мира своими горными склонами. На спортивно-туристических базах можно арендовать снегоход и прокатиться по заданным маршрутам. Цена варьируется в зависимости от длины выбранного маршрута.Вид на Лагонакское нагорье в Республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уникальный природный комплекс манит туристов со всего мира своими горными склонами. На спортивно-туристических базах можно арендовать снегоход и прокатиться по заданным маршрутам. Цена варьируется в зависимости от длины выбранного маршрута.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНа цветущих альпийских лугах пастухи выгуливают коров и овец.Коровы пасутся на пастбище в Республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
На цветущих альпийских лугах пастухи выгуливают коров и овец.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЛесостепной пояс занимает большую часть Предкавказской равнины. Там можно встретить различных представителей местной фауны: бурых медведей, оленей, волков и даже редкого тритона малоазиатского.Виды природы Республики Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Лесостепной пояс занимает большую часть Предкавказской равнины. Там можно встретить различных представителей местной фауны: бурых медведей, оленей, волков и даже редкого тритона малоазиатского.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЕсли путешествовать на собственном автомобиле, можно неплохо сэкономить, так как такси здесь может стоить достаточно дорого. А кататься в автобусах с постоянными пересадками – удовольствие сомнительное.Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Если путешествовать на собственном автомобиле, можно неплохо сэкономить, так как такси здесь может стоить достаточно дорого. А кататься в автобусах с постоянными пересадками – удовольствие сомнительное.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ обширных лесах Республики произрастает более 2000 видов растений. Среди них много лекарственных трав, которые местные любят заваривать с чаем.Виды природы Республики Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В обширных лесах Республики произрастает более 2000 видов растений. Среди них много лекарственных трав, которые местные любят заваривать с чаем.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ лесах Адыгеи можно обнаружить исчезающие растения, занесенные в Красную книгу. Среди них, беладонна и кавказская лилия.Виды природы Республики Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В лесах Адыгеи можно обнаружить исчезающие растения, занесенные в Красную книгу. Среди них, беладонна и кавказская лилия.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОсенью флора радует посетителей буйством золотых красок. Сверху лес напоминает персидский ковер с причудливым узором.Автодорога Даховская-плато Лаго-Наки в Республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Осенью флора радует посетителей буйством золотых красок. Сверху лес напоминает персидский ковер с причудливым узором.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкАдыгея включена ЮНЕСКО в список Всемирного природного наследия.Виды природы Республики Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Адыгея включена ЮНЕСКО в список Всемирного природного наследия.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкРека Псекупс входит в десятку крупнейших рек Западного Кавказа.Цапли на реке Псекупс в Республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Река Псекупс входит в десятку крупнейших рек Западного Кавказа.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкАктивный туризм в Адыгее предлагает гостям такие развлечения, как альпинизм, скалолазание или спелеология.Виды природы Республики Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Активный туризм в Адыгее предлагает гостям такие развлечения, как альпинизм, скалолазание или спелеология.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПриродная красота является визитной карточкой Адыгеи. Практически в любое время года здесь хорошая погода.Виды природы Республики Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Природная красота является визитной карточкой Адыгеи. Практически в любое время года здесь хорошая погода.
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