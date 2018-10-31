Ростуризм создал рабочую группу по развитию туризма в Арктике

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ростуризм образовал рабочую группу по развитию туризма в Арктической зоне РФ на национальном и международном рынках, сообщает ведомство.
В Ростуризме уточняют, что новый орган образован для решения вопросов по созданию туристической инфраструктуры в Арктике в рамках реализации стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения нацбезопасности на период до 2020 года.
Председателем рабочей группы назначен руководитель Ростуризма Олег Сафонов, в ее состав вошли представители Ростуризма, администраций субъектов РФ Арктической зоны и региональных органов исполнительной власти в сфере туризма. Кроме того, в состав группы включены члены Русского географического общества и Ассоциации полярников. Первое заседание рабочей группы состоится 24 ноября в Воркуте.
"Создание условий для туризма в Арктической зоне России и широкое продвижение туристских возможностей этого региона очень важно для социально-экономического развития северных территорий страны и сохранения уникальных арктических экосистем", – приводятся в сообщении слова Сафонова.
Он также заметил, что растущей популярностью в последнее время пользуются арктические круизы. "К примеру, на Земле Франца Иосифа еще недавно практически не было туристов. Сегодня архипелаг посещают ежегодно более двух тысяч человек", — отметил глава Ростуризма.
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