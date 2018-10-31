Во Франции у туристов карманники украли семь тысяч евро

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Трех японских туристов ограбили во Франции на сумму в семь тысяч евро наличными, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, события произошли в департаменте Ивелин на севере центральной части Франции. Группа карманников украла сумку японских туристов и скрылась с места преступления. В сумке оказались наличные в размере семи тысяч евро.

Два часа спустя полиции удалось задержать воров. У них была найдена часть украденных денег. Комиссариат в Версале занялся расследованием.