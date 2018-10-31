Самый известный галечный пляж Франции превратился в песчаный за одну ночь

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Самый известный галечный пляж Франции, расположенный в Ницце, за одну ночь превратился в песчаный из-за шторма "Адриан", сообщает Daily Mail.

По словам экспертов, в ближайшее время песок сойдет и местные жители, а также туристы смогут снова отдыхать на галечном пляже.

"Сильные ветра и морские волны принесли большое количество песка на пляж", — заявил представитель метеорологической службы Франции.

Лоран Кубини, один из жителей Ниццы, написал в социальной сети: "Наконец-то — песчаный пляж в Ницце!"