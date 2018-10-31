Египет рассчитывает на россиян в ожидаемом "буме нильских круизов"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Египте ожидают бум продаж круизов по Нилу с посещением храмов Луксора. Круизные компании видят растущий интерес европейцев и китайцев к этому продукту и строят новые речные суда. Рассчитывают они и на россиян – после ожидающегося возврата чартеров, сообщает АТОР.

Сегмент речных круизов по Нилу, серьезно просевший в период 2011–2016 годов, заметно оживился в этом году, отмечают ведущие мировые издания о круизной индустрии – спрос со стороны иностранцев превышает предложение.

Эксперты российской туриндустрии полагают, что на быстрый эффект от возвращения массового российского туризма нильским круизам, да и вообще экскурсионным объектам, рассчитывать не стоит. Несомненно, экскурсии в Луксор и в Каир будут востребованы, но россиянам надо будет вновь освоиться на направлении.

"В Египте довольно обширная экскурсионная программа с огромным культурным, природным и историческим наследием, что всегда пользовалось довольно высоким спросом. При этом российские туристы традиционно выбирали пляжные отели с приоритетной целью купаться и загорать. Проживание на круизных судах скорее можно считать для россиян экзотикой", — считает Сергей Толчин, исполнительный директор одного из крупных туроператоров.