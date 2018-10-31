Грузчики в аэропорту Брюсселя прекратили забастовку и возобновили работу

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Грузчики в международном аэропорту Брюсселя прекратили забастовку после достижения в ночь на среду с работодателем — хэндлинговой компанией Aviapartner — предварительного соглашения об удовлетворении своих требований, сообщил РИА Новости представитель профсоюза ACLVB.
"Часть персонала уже возобновила работу", — сказал собеседник агентства.
Тем не менее, согласно данным табло вылетов аэропорта, утром в среду отменен вылет нескольких десятков авиарейсов.
Забастовка грузчиков, основным требованием которых стало улучшение условий и оплаты труда, продолжалась более шести дней и затронула свыше 100 тысяч пассажиров. Масштаб нанесенного акцией протеста ущерба еще предстоит оценить.
Aviapartner обеспечивает наземное обслуживание пассажирских и грузовых самолетов, занимается погрузкой и разгрузкой багажа.
В аэропорту Брюсселя работают две хэндлинговые компании: Aviapartner и Swissport. Компания, персонал которой проводит забастовку, обслуживает 30% ежедневно выполняемых рейсов. Клиентами Aviapartner являются около 20 авиакомпаний, включая British Airways, Air Baltic, Iberia, KLM, Qatar Airways, SAS и лоукостеров Easyjet и Ryanair.
Компанию Brussels Airlines обслуживают грузчики Swissport, поэтому акция протеста коллег из Aviapartner на рейсы авиакомпании в Москву не влияет, они выполняются по расписанию. —0-
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