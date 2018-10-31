В Китае медведя вытащили из канала при помощи экскаватора

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. По всей видимости, животное упало в канал гидроэлектростанции в округе Цзюцюань, пытаясь попить.

Сначала медведя заметили в воде работники гидроэлектростанции, затем они связались с представителями общества по защите животных, которые приехали на место происшествия.

По всей видимости, к этому моменту медведь уже несколько часов боролся с течением потому, что ему еле удавалось держать голову над водой. Достали животное из бурного потока при помощи экскаваторного ковша.

По словам спасателей, уже через пару часов самочувствие медведя пришло в норму.