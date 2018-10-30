В Крыму ожидают около 6,6 миллиона туристов по итогам года

ЯЛТА, 30 окт — РИА Новости. Туристический поток в Крым по итогам текущего года ожидается в районе 6,6 миллиона человек, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Ранее он говорил, что турпоток на начало октября в Крым уже превысил рекордные показатели украинского периода.

"На сегодняшний день 6,3 миллиона человек точно посетили Крым. Мы думаем, что по итогам года турпоток составит 6,5-6,6 миллиона", — сказал Волченко журналистам на VII туристском форуме "Открытый Крым", который стартовал в Ялте во вторник.

При этом, по его словам, нужно от количественных показателей переходить к качественным.

"Если говорить о качественных показателях, то, по экспертным оценкам и по оценкам федеральной налоговой службы, 25% совокупных поступлений в бюджет Крыма — это туризм и связанные с ним сферы", — подчеркнул министр.