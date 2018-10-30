Кубань представит турпроект "Золотое кольцо Боспорского царства"

КРАСНОДАР, 30 окт — РИА Новости. Краснодарский край представит туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства" на форуме "Открытый Крым" в Ялте, сообщает министерство курортов Кубани.

Во вторник в Ялте стартовал VII туристский форум. Предприятия санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края принимают участие в мероприятии единым стендом под брендом "Курорты Краснодарского края".

"Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края проведет презентацию глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". В реализации проекта, созданного краевым минкурортов совместно с Русским географическим обществом, участвуют четыре южных региона России – Краснодарский край, республика Крым, город Севастополь и Ростовская область", — говорится в сообщении.

В маршруты "Золотого кольца Боспорского царства" включено около 30 связанных с историей Боспора памятников и современных объектов турпоказа, располагающихся в 15 городах регионов Юга России. Федеральным агентством по туризму "Золотое кольцо Боспорского царства" включен в топ-10 приоритетных маршрутов страны, ориентированных на въездной туризм.

Кроме того, в рамках туристского форума в течение двух дней предприятия туриндустрии региона расскажут о возможностях для отдыха и туристических направлениях Краснодарского края. Здравницы, объекты туристского показа Геленджика, Краснодара и Темрюкского районов представят свои предложения.

В частности, для посетителей выставки будет организована презентация краевых маркетинговых программ, участники-предприятия которых предлагают ощутимые скидки на комплексные туры – "Южная здравница" и "Отдых с видом на горы".

Другие новости региона читайте здесь >>