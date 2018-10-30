Почти 200 туристов заблокированы в итальянских Альпах из-за снега

РИМ, 30 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Почти 200 туристов с субботы не могут покинуть горный курорт в итальянских Альпах из-за прошедшего снегопада, заявили РИА Новости в горноспасательной службе провинции Больцано.
"Там находятся 180 человек, среди них туристы и персонал отелей. Сообщения об оказании срочной помощи нам не поступали, думаю, она и не понадобится. Люди находятся в гостиницах и обеспечены всем необходимым", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас местные власти принимают решение о том, как разблокировать три дороги, ведущие к курортной местности.
Толщина выпавшего снежного покрова в районе Стельвио превысила метр. Перевал находится на высоте 2,5 километра. Как передают местные СМИ, оставшиеся в гостиницах сохраняют спокойствие и радуются продленному отдыху.
В генконсульстве в РФ в Милане РИА Новости заявили, что сообщений от российских туристов, оказавшихся в зоне природного происшествия, не поступало.
Непогода обрушилась в минувшие выходные на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти областях на севере страны. Ливневые дожди и сильный, порывистый ветер были зарегистрированы в понедельник также во многих городах центральной и южной Италии. Всего в настоящее время жертвами непогоды стали девять человек.
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