Названы популярные у российских туристов направления в Испании

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Первенство по прибытиям россиян в Испанию уверенно держит Каталония. На втором месте – Валенсийское сообщество, сообщает АТОР.

Испания – одно из немногих европейских выездных направлений, где в сезоне 2018 года не наблюдается падения российского турпотока. Более того, в отличие от ключевых въездных рынков Испании, таких как Великобритания, Франция и Германия, которые в этом году показывают спад до 5%, Россия демонстрирует стабильный рост.

В 2017 году страну посетило более миллиона российских туристов, 15% из которых выбрало местом своего отдыха Валенсийское сообщество. Таким образом, оно оказалось на втором месте по популярности у россиян после Каталонии (61%).

У россиян Валенсийское сообщество, таким образом, более популярно, чем у других иностранцев в Испании: в распределении общего въездного турпотока сезона 2018 года Валенсийское сообщество пока на пятом месте по популярности после Каталонии, Балеарских, Канарских островов и Андалусии.

Российскому турпотоку в Валенсию в летний период способствуют ежедневные прямые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и S7.