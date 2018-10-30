МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперты выбрали семь городов-спутников мировых столиц, которые также стоит посетить во время путешествия в крупные мегаполисы, сообщает Booking.com.

Путешественники часто выбирают большие города для того, чтобы зарядиться энергией и получить новые впечатления. Многие не задумываются, что недалеко от знаменитых миллионников есть не менее привлекательные малые города. Здесь также можно познакомиться с местной историей, культурой и гастрономией региона без большого скопления туристов и, зачастую, по более низкой цене, найти комфортабельные отели, апартаменты и хостелы.

Харлем вместо Амстердама, Нидерланды

Величественный Харлем расположен всего в 15 минутах езды от центрального вокзала Амстердама.

Свой визит в город стоит начать с посещения ветряной мельницы Адриана. Здесь можно насладиться панорамным видом города и познакомиться с многовековой историей ветряных мельниц. Особого внимания заслуживает главная площадь Харлема. Каждую субботу здесь работает оживленный рынок, который считается одним из лучших в Нидерландах. Там можно купить свежие фрукты и овощи, а после отправиться на прогулку по мощеным улицам города. Все главные достопримечательности Харлема находятся в шаговой доступности друг от друга, поэтому он отлично подойдет для знакомства с местной культурой.

Виндзор вместо Лондона, Великобритания

Виндзор — это замечательное место для отдыха после суеты английской столицы. Город издавна считается родовым гнездом королевской династии: здесь находится Виндзорский замок, одна из любимых резиденций британской королевской семьи. Если над ним развивается британский флаг, то королева находится в резиденции. Замок удивит не только архитектурой, но и пейзажами: с его башен открывается вид на Большой Виндзорский парк. Также путешественники могут не только совершить экскурсию по замку и парку, но и поучаствовать в речном круизе по Темзе.

Сиджес вместо Барселоны, Испания

Город находится в 35 км от Барселоны, и до него легко добраться на поезде. Сиджес имеет репутацию города искусств.

Ежегодно здесь проводятся карнавалы, а также Международный кинофестиваль. Не менее примечательными являются и пляжи Сиджеса. Все они содержатся в идеальной чистоте и отлично подойдут для расслабленного отдыха. Пляж Айгуадольч — один из наименее многолюдных. Он привлекает путешественников, приезжающих весело провести выходные вдали от барселонской суеты.

Кавагоэ вместо Токио, Япония

Кавагоэ находится примерно в получасе езды на поезде от центра Токио.

Это отличное место для изучения традиционной японской культуры за пределами современного мегаполиса. В городе можно попробовать традиционные японские сладости, а также увидеть выступления местных уличных артистов. Главный символ Кавагое — это часовая башня Токи-но-Кане, которая когда-то использовалась вместо городских курантов. Также производят впечатление деревянные домики и антикварные магазины города.

Самутпракан вместо Бангкока, Таиланд

© Public Domain Парк Древний Сиам недалеко от провинции Самутпракан, Таиланд © Public Domain Парк Древний Сиам недалеко от провинции Самутпракан, Таиланд

Самутпракан расположен примерно в 30 км от Бангкока. До него можно добраться на автобусе или автомобиле. Это прекрасное место для велосипедных прогулок, посещения плавучего рынка, знакомства с Древним городом Муанг Боран и одним из крупнейших в мире музейных парков под открытым небом. Древний город представляет 109 уменьшенных копий самых популярных памятников Таиланда.

Койоакан вместо Мехико, Мексика

© AP Photo / Alexandre Meneghini Площадь в городе Койоакан, Мексика © AP Photo / Alexandre Meneghini Площадь в городе Койоакан, Мексика

Бывшая деревня Койоакан — прекрасная альтернатива большому городу. В оживленном историческом центре района стоят красивые постройки XVI–XX веков. Большинство этих достопримечательностей расположено в столетнем саду (Jardin Centenario). Здесь всегда царит оживленная атмосфера, а по пальмам энергично снуют белки.

Тарритаун вместо Нью-Йорка, США

Городок Тарритаун находится всего в часе езды от Нью-Йорка на пригородном поезде Metro-North. Здесь множество пивоварен, ресторанов и бутиков, а голландская церковь Сонной лощины XVII века — одна из старейших в Нью-Йорке. В черте города расположено готическое поместье Линдхерст, которое привлекает посетителей обширной коллекцией антиквариата и предметов искусства.