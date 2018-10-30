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Индонезийский мегаполис. Колониальный шарм Джакарты
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Джакарта – это многомиллионная столица самого большого мусульманского государства. Здесь можно и заняться шопингом, и познакомиться с исламскими традициями, сходить в зоопарк или музей.

В качестве сувениров туристы везут из Джакарты фигурки из дерева, маски, картины с элементами ручной резьбы по дереву и украшения из жемчуга.

Из Москвы до Джакарты добраться можно только с пересадками – прямых рейсов нет. Путешественники летят через Дубай, Сингапур, Доху и другие города. Время в пути — от 10 до 20 часов.

Дети играют во дворе Национального памятника Монас на площади Мердека в Джакарте
Национальный памятник Монас на площади Мердека в Джакарте
Девушки фотографируются на смотровой площадке национального памятника Монас на площади Мердека
Вид на город Джакарт с самой высокой точки национального памятника Монас на площади Мердека
Группа девушек в центре столицы Индонезии Джакарте
Женщины в мечети Истикляль в Джакарте
Посетители смотрят на пеликанов в зоопарке Рагунан в Джакарте
Слоненок в зоопарке Рагунан в Джакарте
Мечеть Истикляль
Мотоциклисты на улице Джакарты
Римско-католический собор в Джакарте
Римско-католический собор в Джакарте
Экспонаты Национального музея Индонезии
Посетители Национального музея Индонезии
Национальный музей Индонезии - археологический, исторический, этнологический и географический музей
Тук тук на улице Джакарта
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкПлощадь Свободы – главная площадь Джакарты. Она считается одной из самых больших площадей в мире, находится в центральном районе города.Дети играют во дворе Национального памятника Монас на площади Мердека в Джакарте
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Площадь Свободы – главная площадь Джакарты. Она считается одной из самых больших площадей в мире, находится в центральном районе города.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкМонумент независимости олицетворяет философию единства лингама и йони – символов мужского и женского начала. Высота монумента 132 метра.Национальный памятник Монас на площади Мердека в Джакарте
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Монумент независимости олицетворяет философию единства лингама и йони – символов мужского и женского начала. Высота монумента 132 метра.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкНа вершине есть смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на Джакарту. Площадка находится на высоте 115 метров.Девушки фотографируются на смотровой площадке национального памятника Монас на площади Мердека
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
На вершине есть смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на Джакарту. Площадка находится на высоте 115 метров.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкНа самой вершине монумента находится «Пламя независимости» - это скульптура в виде пламени, покрытая золотом.Вид на город Джакарт с самой высокой точки национального памятника Монас на площади Мердека
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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На самой вершине монумента находится «Пламя независимости» - это скульптура в виде пламени, покрытая золотом.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкНа заднем плане находится мечеть Истикляль, самая большая мечеть в стране. Ее построили в 1978 году в благодарность народа за милость Бога.Группа девушек в центре столицы Индонезии Джакарте
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
На заднем плане находится мечеть Истикляль, самая большая мечеть в стране. Ее построили в 1978 году в благодарность народа за милость Бога.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкИстикляль в переводе с арабского означает «независимость». Строительство заняло 17 лет. Мечеть вмещает более 120000 человек.Женщины в мечети Истикляль в Джакарте
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Истикляль в переводе с арабского означает «независимость». Строительство заняло 17 лет. Мечеть вмещает более 120000 человек.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкПосетители смотрят на пеликанов в зоопарке Рагунан, которому более 150 лет. Он занимает третье место в списке самых старых зоопарков мира. Там есть около 270 видов животных и более 170 видов растений.Посетители смотрят на пеликанов в зоопарке Рагунан в Джакарте
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Посетители смотрят на пеликанов в зоопарке Рагунан, которому более 150 лет. Он занимает третье место в списке самых старых зоопарков мира. Там есть около 270 видов животных и более 170 видов растений.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкЕще там нашли приют слон с Суматры, дикий бык батенг, комодский варан, тапир и разнообразные птицы яркого окраса.Слоненок в зоопарке Рагунан в Джакарте
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Еще там нашли приют слон с Суматры, дикий бык батенг, комодский варан, тапир и разнообразные птицы яркого окраса.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкМечеть Истикляль - самая большая в Джакарте. В ней проводятся общественные и культурные мероприятия - лекции, выставки, семинары, конференции и программы для женщин, молодежи и детей.Мечеть Истикляль
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Мечеть Истикляль - самая большая в Джакарте. В ней проводятся общественные и культурные мероприятия - лекции, выставки, семинары, конференции и программы для женщин, молодежи и детей.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкЕздить в городе непросто – пробки. Поэтому многие местные жители передвигаются на мотоциклах и мопедах.Мотоциклисты на улице Джакарты
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Ездить в городе непросто – пробки. Поэтому многие местные жители передвигаются на мотоциклах и мопедах.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкОфициальное название римско-католического храма – церковь Пресвятой Девы Марии. Был построен в 1825-1829 годах.Римско-католический собор в Джакарте
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Официальное название римско-католического храма – церковь Пресвятой Девы Марии. Был построен в 1825-1829 годах.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкАрхитектурный стиль собора – неоготика.Римско-католический собор в Джакарте
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Архитектурный стиль собора – неоготика.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКоллекции Национального музея охватывают всю территорию Индонезии и почти всю ее историю.Экспонаты Национального музея Индонезии
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Коллекции Национального музея охватывают всю территорию Индонезии и почти всю ее историю.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкВ музее собрано несколько тысяч уникальных археологических, нумизматических, геральдических, этнографических, географических и других экспонатов. Он считается одним из лучших в Юго-Восточной Азии.Посетители Национального музея Индонезии
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
В музее собрано несколько тысяч уникальных археологических, нумизматических, геральдических, этнографических, географических и других экспонатов. Он считается одним из лучших в Юго-Восточной Азии.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкНациональный музей Индонезии – археологический, этнологический и географический. Музей был открыт в 1778 году, когда голландские колонизаторы создали Королевское сообщество искусств и науки Батавии.Национальный музей Индонезии - археологический, исторический, этнологический и географический музей
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Национальный музей Индонезии – археологический, этнологический и географический. Музей был открыт в 1778 году, когда голландские колонизаторы создали Королевское сообщество искусств и науки Батавии.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкТук-тук – это трехколесные машины. Можно ехать вдвоем, но в нее при желании вместится и пять человек.Тук тук на улице Джакарта
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Тук-тук – это трехколесные машины. Можно ехать вдвоем, но в нее при желании вместится и пять человек.
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