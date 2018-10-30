Индонезийский мегаполис. Колониальный шарм Джакарты

Джакарта – это многомиллионная столица самого большого мусульманского государства. Здесь можно и заняться шопингом, и познакомиться с исламскими традициями, сходить в зоопарк или музей.

В качестве сувениров туристы везут из Джакарты фигурки из дерева, маски, картины с элементами ручной резьбы по дереву и украшения из жемчуга.

Из Москвы до Джакарты добраться можно только с пересадками – прямых рейсов нет. Путешественники летят через Дубай, Сингапур, Доху и другие города. Время в пути — от 10 до 20 часов.