Россияне выбрали 10 лучших фильмов о путешествиях

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В рейтинг лучших фильмов о путешествиях, которые выбрали российские туристы, вошли картины, действие которых происходит в Исландии, Гренландии, Гималаях, Нью-Йорке, Неаполе, Бали, Патауди и Париже, сообщает Skyscanner.
В преддверии сезона пледов, кино и согревающих напитков сервис для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей выяснил, какие фильмы больше всего вдохновляют наших соотечественников на путешествия.
Первую строчку рейтинга фильмов про путешествия заняла кинокартина "Невероятная жизнь Уолтера Митти" – за нее проголосовало 25% пользователей. Приключения главного героя снимали в Исландии, Гренландии и Гималаях.
На втором месте с результатом в 13% голосов оказалась кинолента о путешествиях и поисках себя – "Ешь, молись, люби". Во время съемок были задействованы локации в Нью-Йорке, итальянском Неаполе, индийском городе Патауди и, конечно, на запомнившемся киноманам больше всего острове Бали.
Третью строчку заняла кинокартина Вуди Аллена "Полночь в Париже", действие которой разворачивается на улицах французской столицы. Этот фильм оказался в числе фаворитов у 12%.
В десятку самых любимых россиянами кинофильмов о путешествиях также вошли "Пляж", "Римские каникулы" – обе картины набрали по 10% голосов, "Письма к Джульетте" – 9%, "Трудности перевода" – 6%, "В диких условиях", "Под солнцем Тосканы" и "Дикая", набравшие по 5% голосов.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.