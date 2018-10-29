Россияне выбрали 10 лучших фильмов о путешествиях

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В рейтинг лучших фильмов о путешествиях, которые выбрали российские туристы, вошли картины, действие которых происходит в Исландии, Гренландии, Гималаях, Нью-Йорке, Неаполе, Бали, Патауди и Париже, сообщает Skyscanner.

В преддверии сезона пледов, кино и согревающих напитков сервис для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей выяснил, какие фильмы больше всего вдохновляют наших соотечественников на путешествия.

Первую строчку рейтинга фильмов про путешествия заняла кинокартина "Невероятная жизнь Уолтера Митти" – за нее проголосовало 25% пользователей. Приключения главного героя снимали в Исландии, Гренландии и Гималаях.

На втором месте с результатом в 13% голосов оказалась кинолента о путешествиях и поисках себя – "Ешь, молись, люби". Во время съемок были задействованы локации в Нью-Йорке, итальянском Неаполе, индийском городе Патауди и, конечно, на запомнившемся киноманам больше всего острове Бали.

Третью строчку заняла кинокартина Вуди Аллена "Полночь в Париже", действие которой разворачивается на улицах французской столицы. Этот фильм оказался в числе фаворитов у 12%.

В десятку самых любимых россиянами кинофильмов о путешествиях также вошли "Пляж", "Римские каникулы" – обе картины набрали по 10% голосов, "Письма к Джульетте" – 9%, "Трудности перевода" – 6%, "В диких условиях", "Под солнцем Тосканы" и "Дикая", набравшие по 5% голосов.