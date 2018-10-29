Названы самые быстрорастущие туристические направления мира

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Аналитики UNWTO в своем последнем докладе назвали десять стран с наибольшим приростом числа иностранных туристических прибытий, сообщает АТОР
Первое место по итогам прошлого года (аналитики UNWTO дают данные за прошлый год в конце текущего) по динамике прироста туристических прибытий занял Египет. Согласно аналитическим данным, по сравнению с 2016 годом, в 2017 году Египет продемонстрировал прирост объемов въездного турпотока на 55,1%.
В основном, туда приезжают туристы из западноевропейских стран (Германия, Великобритания, Италия и Франция). Что касается России, то в 2017 году в Египте отдохнули БОЛЕЕ 90 тысяч человек (самостоятельные туристы или купившие турпакеты в соседних государствах). После состоявшейся 17 октября 2018 года встречи президентов России и Египта туристические рынки обеих стран ожидают открытия прямых чартерных перелетов из России в Хургаду и Шарм-аш-Шейх и возобновления продажи пакетных туров на Красное море.
На втором месте Того (государство в Западной Африке) — 46,7% годового прироста. В эту страну на побережье Гвинейского залива приехали в 2018 году почти полмиллиона (496 тысяч) иностранных туристов.
У России нет прямого авиасообщения с Того, а туристические поездки в эту страну – экзотика даже для опытных путешественников.
Замыкает тройку Вьетнам — 29,1% годового прироста. Треть турпотока занимает КНР, пятую часть – Южная Корея, затем идут Япония, Тайвань и США. Россия – номер один среди всех европейских стран по прибытиям во Вьетнам, в два раза обогнав англичан и французов.
Замкнули пятерку Грузия (27,9% годового прироста) и Палестинская автономия (25,7%). Также в десятку вошли островное государство в Океании – Ниуэ (25,4%), Непал (24,8%) и Израиль (24,6%), Северные Марианские острова (24,3%). Десятое место Турция и Исландия (по 24,1%).
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