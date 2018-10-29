Эксперты назвали популярные для отдыха курорты Сибири в 2018 году

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Первое место рейтинга самых популярных у туристов курортов Сибири занял Шерегеш в Кемеровской области, сообщает Tvil.ru.

Второе и третье место заняли Яровое и Белокуриха в Алтайском крае. Замкнули пятерку Байкальск и Листвянка на Байкале в Иркутской области.

При этом, дешевле всего в Байкальске – 2 210 рублей за ночь, дороже — в Яровом – 3 010 рублей. Дольше всего туристы останавливаются в Яровом (в среднем пять с половиной ночей), а самый непродолжительный отдых выбирают в Байкальске и Шерегеше (три с половиной ночи).