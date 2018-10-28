Эксперты узнали, почему россияне выбирают отели вместо апартаментов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Большинство россиян (73%), предпочитающих останавливаться в отелях, а не апартаментах, выбирают этот тип размещения, потому что не хотят готовить на отдыхе, сообщает Ostrovok.ru.
В своем нежелании готовить на отдыхе мужчины и женщины оказались солидарны, причем если среди женщин этот фактор стал решающим для 76%, то среди мужчин такого мнения придерживаются 58%.
Другим важным фактором, с которым сталкиваются туристы на отдыхе, стали трудности при общении с владельцами квартир. Далеко не все туристы хотят встречаться с хозяевами и договариваться о передаче ключей. Именно по этой причине 6% респондентов выбирают отдых в отеле, где таких сложностей не возникает. Примечательно, что мужчины-участники опроса выбирали этот ответ чаще (12%), чем женщины (5%).
Еще 6% от общего числа респондентов отметили, что чувствуют себя в отеле в большей безопасности, чем в апартаментах – среди мужчин такое мнение разделяют 8%, среди женщин – 6%.
Ежедневная уборка и поддержание чистоты в номере стало решающим фактором для 4% опрошенных туристов – 7% участников и 3% участниц опроса.
Около 2% выбирают размещение в отеле для того, чтобы заниматься физическими упражнениями: тренироваться в спортзале или плавать в бассейне.
А 1% респондентов отметили, что ближе к дате поездки им проще найти подходящий отель, чем свободные апартаменты.
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