Алексей Ягудин

Даже жили там какое-то время, наша старшая дочь отучилась полтора года во французской школе.

Нам нравятся и Австрия, и Германия, но во Франции как-то все в комплексе замечательно — красота языка, природа, климат. Это как машину покупать. Например, все нравится снаружи, но оставляет желать лучшего внутри.

