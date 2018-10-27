Всемирно известный российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в интервью РИА Новости рассказал, почему он называет Испанию и Италию разбавленным вином, за что любит Азию и Сибирь, кто помог ему в Токио вернуть пропавшие деньги и документы и что делать, если морской моллюск присосался к языку во время уличной трапезы.
К этому региону я проникся симпатией много лет назад. У меня по жизни практически нет друзей, есть знакомые. Один самый близкий друг – именно из Красноярска. И женился я в Красноярске.
Мне нужны шум большого города, водоворот событий. Именно поэтому для жизни я выбрал Москву. Но, несмотря на любовь к мегаполисам, я нереально люблю природу! Например, Санкт-Петербург сам по себе прекрасен, но, если отъехать километров на 100-200 (а то и меньше) в сторону Финляндии или Карелии, можно сойти с ума от красоты природы.
Вот и в Сибири я испытываю те же эмоции. Один Енисей чего стоит!
Природа — взрыв головы! У друзей на даче мы орлов с рук кормим! После городской суеты мне очень нужно для души такое успокоение.
Даже жили там какое-то время, наша старшая дочь отучилась полтора года во французской школе.
Нам нравятся и Австрия, и Германия, но во Франции как-то все в комплексе замечательно — красота языка, природа, климат. Это как машину покупать. Например, все нравится снаружи, но оставляет желать лучшего внутри.
Или, например, Италия и Испания для нас — это такое разбавленное вино, а Франция — тяжелое, насыщенное.
Природа во Франции необыкновенная. У нас и дом с Таней во Франции — рядом с самой большой лесопарковой зоной, вблизи замка Пьерфон, в городке с одноименным названием. Рядом с нами живут несколько русских семей, и это место мы в шутку между собой называем Пьерфондовка.
А когда мы едем из Парижа в Ниццу, обязательно сворачиваем с хайвея и заезжаем в маленькие деревушки. Такая гармония, спокойствие есть только во Франции, мне кажется.
Например, Япония — страна контрастов, там сочетание современного и прошлого. Японцы очень ценят историю. Смешение эпох чувствуется на каждом шагу: рядом с древним императорским дворцом — люди, разговаривающие с новейшими часами и отдающие им команды.
А церемонии в Японии какие! И гастрономические, и банные! И еще сумасшедшие курорты на юге! Из достопримечательностей — цветущие сакуры, купающиеся в источниках обезьяны, бамбуковые рощи.
Жить в Азии мне было бы сложновато, но для путешествий это потрясающая часть планеты, бесконечный поток информации!
Два последних зимних отпуска мы провели именно в Азии.
Это их воспитание, их жизнь, они совершенно другие. Однажды, гуляя в Осаке, я увидел лежащий на земле кошелек, к нему подошел японец, поднял и положил на самое видное место. И кошелек там пролежал три дня, ожидая своего владельца.
А я как-то раз уезжал из Японии, меня провожал мой фан-клуб. У меня с собой были вещи, документы, кошелек.
В автобусе через пару остановок я обнаружил, что ни денег, ни документов нет.
Срочно пишу своим провожающим, они в шоке, очень расстроены: «Алексий-сан, Алексий-сан, как такое могло произойти?» Тут же догнали автобус, в котором я ехал, забрали меня и привезли на остановку, откуда я уезжал. За это время кто-то нашел мою сумку с документами и деньгами и передал полицейскому, который и вернул вещи мне. Я даже на самолет успел. Японцы — они такие!
Можем ездить на экскурсии, но нам обязательно нужна хотя бы неделя, чтобы просто лежать на солнце и отмокать в море. У нас бешеный график жизни, и такой отдых нам просто необходим для восстановления. И экстремальный туризм нам не интересен по той же причине.
Таня очень много читает на отдыхе. Мы можем забежать в спортзал, с детьми в аквапарк или зоопарк сходить — это максимум активности, которую мы проявляем.
Таня даже мобильный телефон отключает на время отпуска и делает это легко. Я же на вторые сутки не могу существовать без мобильного, айпед по два раза в день приходится заряжать.
У наших людей нет золотой середины: если отдыхать, так наотмашь, как в последний раз. Часто очень стыдно бывает.
Нас отдых в Азии привлекает еще и потому, что там ты такой же, как все. Это дает спокойствие.
А в Европе иногда узнают. Не могу сказать, что мне это не нравится. Наоборот, это очень приятно и даже льстит, но на отдыхе не хочется лишнего внимания. Отдых — он для того, чтобы отдыхать от всего.
Но я такой человек, что мне все равно, где спать, где отдыхать, где работать, куда лететь. Драма — значит драма, комедия — значит комедия, надо — значит надо!
То же самое в еде. Котлета — значит котлета. Устрицы — значит устрицы. Но устрицы все-таки чуть предпочтительнее котлет.
Самые вкусные морепродукты, конечно, в Азии и на Дальнем Востоке. Ваня Скобрев же оттуда, наш легендарный конькобежец. Мы бывали у него в гостях и пробовали отменные морепродукты.
Но, например, морепродукты в Японии — это целый ритуал, а на Дальнем Востоке все проще. В Америке тоже все просто. А Азия — она непростая во всем, и в кухне тоже.
Кстати, в Южной Корее я люблю пробовать все, что продают в уличных палатках, все, что они сами наловили. Еда сама присасывается к языку, как пиявка, пока ты ешь. Экзотика! А Таня не любит, боится таких экспериментов. Но мне нравится, когда вкусно, абы что я есть не стану.
Конечно, я никогда не перестану любить нашу русскую кухню: хорошие мясные щи или квашеную капусту. Но везде и во всем нужно знать меру, мы с Таней придерживаемся сбалансированного питания и здорового образа жизни.
Мы балансируем не только питание, но и всю свою жизнь. В этой жизни можно все. Можно на Восток полететь, а можно на Юг. Самое главное, чтобы тебе это нравилось, чтобы было комфортно.
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