Осенью доля путешествующих за границу самостоятельных туристов выросла

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Доля самостоятельных путешественников, отправившихся в сентябре-октябре 2018 года за границу, выросла: если в прошлом году в указанный период доля забронированных за рубеж авиабилетов составляла 38%, то в текущем – 43%, сообщает Biletix.

При этом доля внутренних перелетов, соответственно, снизилась с 62% до 57%.

Средний чек на авиабилеты на рейсы как по России, так и за ее пределы увеличился. Перелеты между российскими городами подорожали с 6 968 до 8 814 рублей, то есть на 26%, за границу – с 17 924 до 19 215 рублей, или на 7,2%. Единственным подешевевшим направлением в рейтинге десяти самых популярных стали Минеральные воды: средний чек на авиаперелеты из Москвы в данный регион снизился с 4 852 до 4 570 рублей.

Самыми популярными внутренними направлениями бархатного сезона в 2018 году стали Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Анапа и Калининград. Наибольшей популярностью среди внешних туристических направлений пользовались Тбилиси, Тель-Авив, Тиват, Ереван и Кишенев.

Лидерами роста по объему проданных авиабилетов по внутренним направлениям стали Минеральные воды – объем продаж авиабилетов вырос на 14%. По зарубежным направлениям наибольший рост спроса продемонстрировал Тель-Авив – объем продаж в деловую столицу Израиля вырос на 51%.