В Абу-Даби появится новая достопримечательность

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Открытие нового культурного объекта — квартала Аль-Хосн с крепостью-дворцом, культурным центром и домом ремесел состоится 7 декабря, сообщает пресс-служба департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Аль-Хосн будет включать в себя четыре взаимосвязанных элемента: историческую крепость-дворец Каср аль-Хосн, культурный центр, здание Национального консультативного совета и дом ремесел.

Каср аль-Хосн – это старейший объект культурного наследия в городе Абу-Даби. Он состоит из двух зданий: внутренней крепости, построенной в 1795 году, и внешнего дворца, возведенного в 1940-е годы. После завершения масштабной реконструкции Каср аль-Хосн превращен в музей, позволяющий отследить историю развития города со времен, когда жители промышляли рыбной ловлей и поисками жемчуга, до сегодняшнего дня.

"Каср аль-Хосн — наше самое первое здание, позволяет проследить историю города Абу-Даби с момента его зарождения. Оно — неизменный символ меняющего города, хранилище нашей коллективной памяти, и его повторное открытие – это знаковый момент как для граждан Абу-Даби, так и для ОАЭ в целом", — заявил Мохамед Халифа аль-Мубарак, председатель департамента культуры и туризма Абу-Даби.