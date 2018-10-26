Путешественники стали чаще летать между российскими городами напрямую

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. За первые три квартала 2018 года из общего объема оформленных клиентами сервиса авиабилетов для перелета между регионами, 70% были выполнены напрямую, 26% — со стыковкой в Москве, 4% — со стыковкой в других региональных аэропортах, сообщает OneTwoTrip.

Аналитики сервиса путешествий изучили продажи авиабилетов, предполагающих перелет между регионами РФ, и выяснили, как за последние два года изменилась доля пассажиров, летающих между регионами напрямую.

Из анализа были исключены аэропорты черноморского побережья (рост интереса к отдыху в России неизбежно бы отразился на статистике), а также аэропорт Санкт-Петербурга (развитие его маршрутной сети аналогичным образом бы повлияло на динамику прямых перелетов между регионами в силу значительных объемов).

Доля прямых перелетов стабильно демонстрирует положительную динамику. По сравнению с тремя кварталами 2017 года, их количество выросло на 5%.

"Уделяемое развитию региональных воздушных перевозок внимание дает результат. Пассажиры действительно стали чаще летать между регионами, минуя Москву", — комментирует руководитель авианаправления сервиса Леонид Рябоштан.

Существенное влияние на динамику этого показателя оказывает появление новых региональных перевозчиков и развитие аэропортов. Открытие прямых рейсов между регионами приводит к экономии времени, которая в некоторых случаях может быть весьма существенной, добавил эксперт.