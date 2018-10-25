В США в национальном парке разбились два туриста

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Два человека погибли, предположительно, после падения с уступа, с которого туристы осматривают окрестности в Йосемитском национальном парке в США, сообщает телеканал Fox26 со ссылкой на местные власти.

Как сообщает телеканал, мужчина и женщина упали с уступа Тафт Пойнт. Тела погибших были обнаружены в четверг утром. Начато расследование их гибели.

Йосемитский национальный парк расположен в горах Сьерра-Невада в штате Калифорния.