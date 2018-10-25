Ростуризм рассказал о приостановке лицензии страхового общества "Якорь"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ростуризм обращает внимание туроператоров, что с 25 октября решением Банка России приостановлено действие лицензии страхового акционерного общества "Якорь" (САО "Якорь"), что означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры, сообщает пресс-служба ведомства.

"Федеральное агентство по туризму информирует, что Банк России приказом от 24 октября 2018 года приостановил действие лицензий на осуществление страхования страхового акционерного общества "Якорь". Решение Банка России вступило в силу 25 октября 2018 года", — говорится в сообщении.

По информации Банка России, данное решение принято в связи с неисполнением САО "Якорь" предписания Банка России надлежащим образом, а именно, несоблюдением страховщиком требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

"В этой связи, обращаем внимание туроператоров, что приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры", — предупреждают в Ростуризме.

При этом в ведомстве акцентировали внимание на том, что страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.