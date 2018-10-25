Госдума одобрила субсидии туроператорам

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019–2021 годы. На субсидирование внутреннего и въездного туризма в 2019 году планируется потратить более 1,1 миллиарда рублей, сообщает АТОР.

Все субсидии предназначены коммерческим структурам (туроператорским компаниям) и являются целевыми, что представляет собой принципиально важное новшество. В проекте бюджета предусмотрены субсидии в 2019 году в размере 320 миллионов рублей на поддержку туроператоров по внутреннему туризму. Они будут субсидироваться только в период 2019–2020 годах.

Одобрены также субсидии в размере 821,3 миллионов рублей на "государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших РФ иностранных туристов". Аналогичные суммы по въездному туризму предусмотрены на период 2020–2021 годах.

Соответственно, в общей сложности на развитие въездного туризма планируется выделить 2,46 миллиардов рублей, а внутреннего – 640 миллионов рублей. В совокупности, если корректировок трехлетнего бюджета не последует, на субсидии туроператорам по внутреннему и въездному туризму государство выделит за три года почти 3,1 миллиарда рублей.

Ко второму чтению могут быть внесены поправки в проект бюджета. Но ожидается, что предусмотренные на нацпрограммы суммы не изменятся.

Напомним, что правительством поставлена цель к 2024 году увеличить доходы от въездного туризма в 1,7 раза.