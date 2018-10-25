Горнолыжные туры в Болгарию еще можно успеть купить с большими скидками

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. До конца октября турагенты еще могут подобрать своим клиентам тур в зимнюю Болгарию со скидками до 30%, сообщает АТОР
Практически у всех игроков на болгарском направлении в настоящее время открыто раннее бронирование горнолыжных курортов Болгарии, а у некоторых туроператоров ранние продажи стартовали еще летом.
Потому участники рынка имеют разную базу для оценки спроса, однако большинство опрошенных экспертов говорят, что на данном этапе продажи идут преимущественно на уровне прошлого года или даже ниже этого.
Всплеска интереса к болгарской "горнолыжке" туроператоры ожидают после ноябрьских праздников, во второй половине ноября. Эксперты связывают это преимущественно с нестабильность курса рубля, но надеются, что в ноябре продажи вновь выровняются.
"Самые популярные курорты по бронированию – это Банско и Боровец, в основном бронируют отели хорошего уровня или чуть выше среднего. Что касается типов питания, это стандартно "полупансион" или только "завтрак". Самые популярные периоды – новогодний вылет 31 декабря и вылеты в первых числах января", – рассказывает Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью одного из крупных туроператоров.
Также она добавила, что ранее бронирование по большинству отелей действует до 30 ноября, а скидки достигают 25%.
По данным участников рынка, по сравнению с прошлым сезоном в валюте стоимость размещения практически не изменилась. "Цены в валюте остались на уровне прошлого года", – резюмирует Макаркова.
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