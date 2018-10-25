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Влюбиться в Марокко с первого взгляда. Цвет путешествия - синий
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Изумительный климат, древняя культура, самобытная кухня, бескрайние пустынные пляжи, высокие волны, дивные водопады, одно из лучших SPA в мире и, конечно же, омолаживающее аргановое масло – все это о королевстве Марокко.

В этой стране, расположенной в Северной Африке, можно окунуться в глубокий и разнообразный мир востока, объединивший в себе вековые традиции, жаркий темперамент Черного континента и современные западные технологии. Туроператоры предлагают горящие туры в Марокко по самым привлекательным ценам. Разница во времени с Москвой —2 часа (зимой —3).

 

Женщина на одной из улиц города Шефшауэн
Вид на здания города Шефшауэн
Туристы фотографируются на одной из улиц города Шефшауэн
Люди в кафе на крыше одного из домов в городе Шефшауэн
Мужчина на одной из улиц города Шефшауэн
Туристы фотографируются у входа в Музей средиземноморской культуры в Танжере
Люди на пляже в городе Танжер
Мужчина на одной из улиц Старого города в Танжере
Вид на международный порт и портовую мечеть в Танжере
Поющие фонтаны на набережной в городе Танжер
Магазины на одной из улиц в городе Фес
Вид на здание мечети-университета Завия Сиди Ахмеда Тиджани в городе Фес
Лампы Аладдина в магазине на одной из улиц в городе Фес
Кожевенное предприятие в городе Фес
Женщина идет по мосту в городе Фес
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц города. В северо-западной части Марокко на склонах Рифских гор расположился Шефшауэн – город с богатой историей, живописной природой и древней архитектурой.Женщина на одной из улиц города Шефшауэн
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Женщина на одной из улиц города. В северо-западной части Марокко на склонах Рифских гор расположился Шефшауэн – город с богатой историей, живописной природой и древней архитектурой.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВид на здания города Шефшауэн. Город был основан в 1471 году. Ближе к концу столетия здесь обосновались изгнанные из Испании мусульмане и евреи.Вид на здания города Шефшауэн
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вид на здания города Шефшауэн. Город был основан в 1471 году. Ближе к концу столетия здесь обосновались изгнанные из Испании мусульмане и евреи.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкТуристы фотографируются на одной из улиц города. Многие его здания окрашены в различные оттенки синего - от бледно-голубого до фиолетового.Туристы фотографируются на одной из улиц города Шефшауэн
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Туристы фотографируются на одной из улиц города. Многие его здания окрашены в различные оттенки синего - от бледно-голубого до фиолетового.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛюди в кафе на крыше одного из домов. Средневековый облик Шефшауэна хорошо сохранился: многие века город считался священным местом.Люди в кафе на крыше одного из домов в городе Шефшауэн
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Люди в кафе на крыше одного из домов. Средневековый облик Шефшауэна хорошо сохранился: многие века город считался священным местом.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМужчина на одной из улиц города. Внешний облик города напоминает поселения Андалусии.Мужчина на одной из улиц города Шефшауэн
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мужчина на одной из улиц города. Внешний облик города напоминает поселения Андалусии.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкТуристы фотографируются у входа в Музей средиземноморской культуры в Танжере. Танжер — крупный порт, в котором есть красивая гавань, пляж, древняя медина, Музей современного искусства и множество симпатичных ресторанов.Туристы фотографируются у входа в Музей средиземноморской культуры в Танжере
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Туристы фотографируются у входа в Музей средиземноморской культуры в Танжере. Танжер — крупный порт, в котором есть красивая гавань, пляж, древняя медина, Музей современного искусства и множество симпатичных ресторанов.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛюди на пляже в Танжере. Портовый город омывается одновременно водами Атлантического океана и Средиземного моря.Люди на пляже в городе Танжер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Люди на пляже в Танжере. Портовый город омывается одновременно водами Атлантического океана и Средиземного моря.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМужчина на одной из улиц Медины (Старого города). Медина в переводе с современного арабского означает просто «город».Мужчина на одной из улиц Старого города в Танжере
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мужчина на одной из улиц Медины (Старого города). Медина в переводе с современного арабского означает просто «город».
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВид на международный порт и портовую мечеть в Танжере. Она была построена недавно, но прекрасно вписалась в ансамбль морского порта.Вид на международный порт и портовую мечеть в Танжере
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на международный порт и портовую мечеть в Танжере. Она была построена недавно, но прекрасно вписалась в ансамбль морского порта.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПоющие фонтаны на набережной в городе ТанжерПоющие фонтаны на набережной в городе Танжер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Поющие фонтаны на набережной в городе Танжер
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМагазины на одной из улиц в городе Фес. Это старейший из четырех имперских городов Марокко, является всемирным наследием ЮНЕСКО.Магазины на одной из улиц в городе Фес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Магазины на одной из улиц в городе Фес. Это старейший из четырех имперских городов Марокко, является всемирным наследием ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВид на здание мечети-университета Завия Сиди Ахмеда Тиджани в городе Фес.Вид на здание мечети-университета Завия Сиди Ахмеда Тиджани в городе Фес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вид на здание мечети-университета Завия Сиди Ахмеда Тиджани в городе Фес.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛампы Аладдина в магазине на одной из улиц в городе Фес.Лампы Аладдина в магазине на одной из улиц в городе Фес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лампы Аладдина в магазине на одной из улиц в городе Фес.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКожевенное предприятие в городе Фес - подобных мастерских там много.Кожевенное предприятие в городе Фес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Кожевенное предприятие в городе Фес - подобных мастерских там много.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЖенщина идет по мосту в городе Фес. В этом городе есть возможность погрузиться в магрибское средневековье.Женщина идет по мосту в городе Фес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Женщина идет по мосту в городе Фес. В этом городе есть возможность погрузиться в магрибское средневековье.
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