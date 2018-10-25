Влюбиться в Марокко с первого взгляда. Цвет путешествия - синий

Изумительный климат, древняя культура, самобытная кухня, бескрайние пустынные пляжи, высокие волны, дивные водопады, одно из лучших SPA в мире и, конечно же, омолаживающее аргановое масло – все это о королевстве Марокко.

В этой стране, расположенной в Северной Африке, можно окунуться в глубокий и разнообразный мир востока, объединивший в себе вековые традиции, жаркий темперамент Черного континента и современные западные технологии. Туроператоры предлагают горящие туры в Марокко по самым привлекательным ценам. Разница во времени с Москвой —2 часа (зимой —3).