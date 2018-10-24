Гибкий морской котик удивил гостей Кроноцкого заповедника

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. На Камчатке удалось сфотографировать удивительно гибкого морского котика, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника в соцсетях.

"Охранные воды заповедника служат местом кормежки морских котиков с Командорских островов, что подтверждается данными спутникового наблюдения", — поясняют сотрудники.

На берег, по словам экспертов, эти звери выходят редко, так как тут их могут подстерегать опасности, например медведи.