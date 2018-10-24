Два туриста погибли в горах на севере Италии

РИМ, 24 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Два туриста, потерявшиеся 23 октября в горах близ города Пинероло на севере Италии, утром 24 октября найдены мертвыми в области Пьемонт сотрудниками горноспасательной службы.

Как сообщили спасатели, один из погибших – 65-летний мужчина – упал с обрыва во время прогулки на велосипеде по обледеневшей дорожке. Причины гибели второго туриста выясняются.

Готовится операция по доставке тел туристов с гор в долину на вертолете спасательной службы.