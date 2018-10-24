В Крыму назвали места, где стоит побывать каждому туристу

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Крым уникальный регион, где каждый сможет найти все, что ему по душе, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Южный берег Крыма – это любовь навсегда. Причем, не только море, но и горы. Немного выше Ялтинской объездной есть абсолютно роскошные и очень живописные места. Например, ущелье Трех гор, Царская тропа. Крымский горнолесной заповедник – вообще уникальное место, которое каждый должен посетить", — сказал Волченко в интервью РИА Новости.

Среди своих любимые мест министр назвал Генеральские пляжи в Ленинском районе Крыма и косу Беляус – на западном побережье с ее океанскими пейзажами и лазурным морем.

"Стоит однозначно увидеть Тарханкут. Крым тем и хорош, что здесь можно найти все, что по душе", — сказал министр.

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