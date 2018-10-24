В Крыму рассказали о планах по развитию Азовского побережья

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Азовское побережье Крыма рассматривается как перспективный центр развития санаторно-курортного, пляжного и гастрономического туризма, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Эту территорию мы рассматриваем, прежде всего, сквозь призму кластера по развитию грязелечебницы на озере Чокрак в Ленинском районе. Есть исследования советского и российского периода, которые подтверждают уникальные лечебные свойства грязей, о которых известно более 2 тысяч лет", — сказал Волченко в интервью РИА Новости.

По его словам, находящийся рядом поселок Курортное вошел в федеральную целевую программу. Там строятся дороги, проводится газ, увеличиваются энергомощности, будет подведена вода. В планах создать большой, современный курортный кластер, связанный с грязелечением и бальнеологией.

Волченко отметил, что берег Крыма, омываемый Азовским морем, уникален природным парком Караларский — так называемыми Генеральскими пляжами.

"Как по мне, это одно из самых красивых мест не только в Крыму, но и, возможно, на Земле", — подчеркнул министр.

По его мнению, азовское побережье может стать местом развития автотуризма, рыбной гастрономии, там есть резервы для строительства баз отдыха.

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