Ярославль примет VIII международный туристический форум "Visit Russia"

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Международный туристический форум "Visit Russia" в восьмой раз пройдет в Ярославле с 24 по 26 октября, главной темой события станет городской туризм.
"С 24 по 26 октября в Ярославле пройдет VIII международный туристический форум "Visit Russia", ключевой темой которого станет популяризация и развитие городского туризма. Впервые за свою историю международный туристический форум проходит три дня. Свое участие на мероприятии подтвердили около 60 спикеров", — сообщают организаторы.
Круглые столы в рамках форума будут посвящены формированию транспортных туристических потоков, роли мультимедиа и телевидения в развитии современного туризма, а также городским событиям, которые являются важным фактором для роста турпотока. Отдельный круглый стол будет посвящен международному сотрудничеству в сфере сохранения культурного наследия.
"Впервые в Ярославле будет презентован гастрономический тур формата "pub crawl". Гости смогут познакомиться с городскими достопримечательностями и ведущими ресторанами. Сочетание традиций и современных трендов позволит посмотреть на город с новой стороны", — информируют организаторы.
"Этот формат демонстрирует особенный авторский взгляд на городские путешествия с точки зрения индивидуального туриста. Для участников форума кинопоказы станут не только частью развлекательной программы, но и поводом для дискуссии на тему туристического маркетинга", — прокомментировала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.
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