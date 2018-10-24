Ярославль примет VIII международный туристический форум "Visit Russia"

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Международный туристический форум "Visit Russia" в восьмой раз пройдет в Ярославле с 24 по 26 октября, главной темой события станет городской туризм.

"С 24 по 26 октября в Ярославле пройдет VIII международный туристический форум "Visit Russia", ключевой темой которого станет популяризация и развитие городского туризма. Впервые за свою историю международный туристический форум проходит три дня. Свое участие на мероприятии подтвердили около 60 спикеров", — сообщают организаторы.

Отмечается, что форум – профессиональная площадка национального масштаба для продуктивного сотрудничества представителей туриндустрии. Участники демонстрируют лучшие практики в сфере туризма своих территорий, а также обмениваются опытом. В этом году в числе предлагаемых к обсуждению тем деловой программы форума – тренды городского туризма, инновации и технологии городского туризма, городская среда, городские сообщества.

Круглые столы в рамках форума будут посвящены формированию транспортных туристических потоков, роли мультимедиа и телевидения в развитии современного туризма, а также городским событиям, которые являются важным фактором для роста турпотока. Отдельный круглый стол будет посвящен международному сотрудничеству в сфере сохранения культурного наследия.

"Впервые в Ярославле будет презентован гастрономический тур формата "pub crawl". Гости смогут познакомиться с городскими достопримечательностями и ведущими ресторанами. Сочетание традиций и современных трендов позволит посмотреть на город с новой стороны", — информируют организаторы.

Еще одной изюминкой форума станут тематические кинопоказы. Зрители смогут увидеть фильмы о городах, снятые в рамках популярного Instagram-проекта "Follow Me".

"Этот формат демонстрирует особенный авторский взгляд на городские путешествия с точки зрения индивидуального туриста. Для участников форума кинопоказы станут не только частью развлекательной программы, но и поводом для дискуссии на тему туристического маркетинга", — прокомментировала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.