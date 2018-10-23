В Татарстане специалисты туриндустрии учатся сопровождать людей с ОВЗ

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Обучение 40 специалистов по программе сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья "Мультимобильность в действии" стартовало во вторник в госкомитете Татарстана по туризму, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"С 23 октября в госкомитете Татарстана по туризму началось обучение специалистов туристской индустрии по программе сопровождению людей с ограниченными возможностями здоровья "Мультимобильность в действии". На реализацию программы выделен грант министерства экономики республики", — сказал собеседник агентства
По его информации, обучение, которое проводит Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова, пройдут 40 представителей туротрасли республики – сотрудники отелей, учебных заведений и экскурсоводы.
Уникальность программы, по словам представителя госкомтуризма Татарстана, заключается в том, что она осуществляется с участием самих людей с инвалидностью, изнутри знающих и чувствующих необходимые условия сопровождения и предупредительного отношения к ним. В качестве преподавателей, тренеров и экспертов по оценке качества предоставляемых услуг выступят специалисты с различными нарушениями здоровья, а также те сотрудники, которые уже имеют практический опыт работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам обучения, которое продлится несколько дней, слушатели получат сертификат о повышении квалификации установленного образца.
Собеседник агентства уточнил, что при наличии спроса на подобное обучение и возможности грантовой поддержки такая обучающая программа может быть повторена.
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