Туры в Краснодарский край подорожают из-за курортного сбора - эксперты

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Участники туристического рынка объяснили, почему в Краснодарском крае больше половины отелей не взимает с гостей курортный сбор, сообщает TourDom.ru.

По данным туркомпаний, операторами курортного сбора в Краснодарском крае стали всего 2,6 тысячи гостиниц из 4,5 тысячи отелей и еще 5 тысяч частных гостевых домов.

Эксперты поясняют, что многие отельеры платят его из своего кармана по количеству гостей в конце отчетного периода. Они не хотят вникать в процесс и загружать своих сотрудников. Кто-то даже сделал это рекламным ходом: "Мы заплатим курортный сбор за вас". Есть и те, кто готов на штрафы.

Участники рынка полагают, что пока государство не возьмется за гостиницы серьезно, толку от курортного сбора не будет – только неудобства и дополнительные расходы для туристов. Достаточно серьезно оштрафовать один отель, это заставит другие задуматься.

Как считает гендиректор санатория в Краснодарском крае Дмитрий Богданов, благодаря курортному сбору в следующем году можно ожидать роста цен на размещение в Краснодарском крае на 5–7%. Дело в том, что объекты размещения, которые участвуют в эксперименте, несут дополнительные расходы на администрирование и могут переложить их на плечи клиентов.