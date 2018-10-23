Британские ученые узнали, чем опасна моча в морской и хлорированной воде

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Представители туротрасли Таиланда считают, что одна из причин закрытия знаменитого пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, — чрезмерное содержание в прибрежных водах мочи, которая крайне негативно сказывается на жизнедеятельности водорослей и кораллов, сообщает The Telegraph.

Согласно опросу, проведенному в 2014 году, половина британцев допускает мочеиспускание в море или океане и считает это нормальным.

Как поясняют британские ученые, моча состоит на 95% из воды и содержит ионы натрия и хлорида — те же химические вещества, которые делают морскую воду соленой, но в более низкой концентрации. Также в состав мочи входит мочевина и остатки лекарственных средств, в том числе и антибиотиков.

"Именно эти вещества могут влиять на жизнедеятельность водорослей, заставляя их расти активнее, и кораллов, которые в результате этого не дополучают солнечный свет", — говорит Стефани Уайр, морской эколог и старший научный сотрудник организации по охране природы.

Также эксперт подчеркивает, что гормоны, применяемые в противозачаточных таблетках, попадая с мочой в морскую воду, способны изменять поведение рыб и животных. В том числе и угнетая их способность к размножению.

Опасной может быть и высокое содержание мочи в общественных бассейнах.

"Когда мочевина взаимодействует с хлором, то образуются продукты, называемые хлораминами, которые могут вызывать раздражение слизистых и верхних дыхательных путей", — говорит профессор Саймон Коттон из Бирмингемского университета.

Коттон поясняет, что уровень токсичности зависит от количества мочи, о котором можно судить, полагаясь на обоняние: вопреки распространенному мнению, характерный запах бассейна вызван не хлором, а хлорамином.