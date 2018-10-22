В Китае нашли огромную пещеру, где, скорее всего, не ступала нога человека

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Совместная экспедиционная команда Китая и Великобритании открыла гигантскую пещеру на Юге Китая.

Объем пещеры оценивается в 6,7 миллионов кубических метров, а размеры составляют около 200 метров в длину, 100 в ширину и 118 в глубину.

Ученые склонны считать, что здесь не ступала нога человека, о чем свидетельствует состояние экосистемы и осадочных отложений.