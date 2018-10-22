Туроператоры рассказали, сколько стоил летний отдых в Анапе

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. За первые девять месяцев 2018 года Анапу посетили 3,8 миллиона туристов, что на 5% больше, чем годом ранее. Но параллельно росту турпотока падал средний чек: люди стали экономить и на продолжительности тура, и на стоимости проживания, сообщает АТОР.

Туроператоры, специализирующиеся на внутреннем туризме, оценивают результаты летнего сезона позитивно. Они считают, что основным "ключом" успеха направления в этом году стала ценовая политика отельеров: многие гостиницы Анапы не повышали цены с 2017 года.

Также участники рынка отмечают более высокую загрузку в период бархатного сезона, в том числе благодаря жаркой погоде до конца сентября. Еще все туроператоры говорят и о смещении спроса в сторону бюджетных вариантов размещения и о сокращении длительности отдыха.

Повышенным спросом в этом году пользовались отели про системе "все включено" по "адекватной цене": до 3 500 рублей в сутки на человека в высокий сезон.

В осенне-зимний период в Анапе наиболее востребованы санаторные комплексы, предлагающие лечебные программы, так как основная масса курортных отелей, как правило, закрыты с октября до конца апреля.